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Hace 51 minutos

Siempre campeona: Kimberly García conquista el oro en el Iberoamericano de Atletismo Lima 2026

Nuestra otra representante, Mary Luz Andía, obtuvo la medalla de plata. Los dos primeros puestos en los 10 000 metros marcha fueron ocupados por peruanas.

Foto Ovación



Todos celebramos. El Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 permitió mostrar la calidad de nuestras deportistas Kimberly García y Mary Luz Andía, quienes lograron las medallas de oro y plata, respectivamente, en los 10 000 metros marcha.

Kimberly García, obtuvo el campeonato iberoamericano con un tiempo de 42:45, logrando además un nuevo récord nacional al mejorar en 12 segundos su anterior registro. Por su parte, Mary Luz Andía obtuvo la medalla de plata con una marca de 44:34.

CRECIMIENTO COMPETITIVO

Las preseas ganadas por García y Andía consolidan al Perú como una de las potencias de la marcha en la región y ponen de manifiesto el trabajo de los deportistas, así como de entrenadores y equipos multidisciplinarios que apoyan su excelente preparación.

El Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 congrega en el Estadio de la Videna a los principales exponentes de la región. Nuestros atletas siguen demostrando su crecimiento competitivo, con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027.


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