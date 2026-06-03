Universitario definió la salida de Sekou Gassama para el Torneo Clausura

El atacante no logró consolidarse en el equipo ni responder a las expectativas de la hinchada, por lo que su salida sería una de las primeras medidas de la reestructuración crema.

Tras una primera parte de la temporada marcada por malos resultados, Universitario de Deportes ha comenzado a tomar decisiones importantes de cara al Torneo Clausura. El conjunto crema no solo perdió protagonismo en la Liga 1 al quedarse sin el Torneo Apertura, sino que también quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Una de las principales medidas estaría relacionada con la continuidad de Sekou Gassama, cuya salida sería inminente. Su fichaje fue cuestionado debido a que arribó al club tras varios meses sin actividad profesional, situación que terminó reflejándose en su rendimiento dentro del campo de juego.

Asimismo, el comando técnico encabezado por Héctor Cúper ya trabaja en la búsqueda de refuerzos extranjeros para afrontar la segunda mitad de la temporada, factor que también habría acelerado la decisión de prescindir de los servicios del delantero hispano-senegalés.

¡NO VA MÁS!

Según información revelada por L1 Radio, la administración del club, en coordinación con el comando técnico, habría tomado la decisión de no continuar con el delantero para la segunda parte de la temporada. No obstante, aún restaría alcanzar un acuerdo con la agencia que lo representa para concretar oficialmente su salida del club.

Cabe resaltar que Gassama disputó siete partidos oficiales con el conjunto crema entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, siendo titular en dos de ellos. Durante ese periodo no logró anotar goles ni registrar asistencias, números que estuvieron por debajo de las expectativas generadas.