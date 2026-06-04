Oliver Sonne: “Tenemos jugadores jóvenes con hambre de aprender y crecer”

El lateral aseguró que los encuentros ante Haití y España servirán para demostrar el trabajo realizado por el equipo dirigido por Mano Menezes.

El defensa de la Selección Peruana, Oliver Sonne, destacó el compromiso y la ambición de los jóvenes convocados para los próximos amistosos internacionales frente a Haití y España. El jugador señaló que estos encuentros serán importantes para evaluar el crecimiento del equipo y continuar fortaleciendo la idea de juego impulsada por el comando técnico.

Desde la concentración en Miami, Sonne aseguró que el plantel afrontará ambos compromisos con la intención de obtener resultados positivos. El lateral remarcó que, más allá de tratarse de partidos amistosos, representan una oportunidad para elevar el nivel colectivo y mostrar en la cancha los avances logrados durante los entrenamientos.

Asimismo, resaltó el aporte de las nuevas generaciones dentro del combinado nacional y consideró que su entusiasmo será clave para el futuro del equipo. “Tenemos muchos jugadores jóvenes con hambre de crecer, aprender y mejorar”, afirmó el futbolista, quien también destacó que el grupo trabaja con confianza y libertad para desarrollar su mejor versión.

SOBRE DUELO ANTE ESPAÑA

Respecto a los desafíos que se aproximan, Sonne reconoció la dificultad de enfrentar a España, aunque expresó su confianza en las capacidades de la selección peruana. El defensor indicó que primero buscarán ofrecer una sólida actuación ante Haití y luego competir de igual a igual frente al conjunto europeo, con la expectativa de obtener resultados favorables en ambos encuentros.