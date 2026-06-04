Hilary Lam alcanza el primer lugar del Ranking Mundial de judo tras conquistar el oro en Lima

La judoca peruana escaló ocho posiciones y se convirtió en la número uno a nivel mundial de la categoría -57 kg luego de consagrarse campeona de la Copa Panamericana Junior.

La deportista peruana Hilary Lam logró uno de los mayores hitos de su carrera al convertirse en la nueva número uno del Ranking Mundial Junior de judo en la categoría de -57 kilogramos. El ascenso se produjo tras obtener la medalla de oro en la Copa Panamericana Junior disputada en la VIDENA, resultado que le permitió sumar 100 puntos y escalar desde el noveno puesto hasta la cima de la clasificación internacional.

Gracias a esta destacada actuación, Lam superó a la judoca canadiense Laurence Gagnon, quien descendió al segundo lugar del ranking con 385 puntos acumulados. El logro de la peruana ratifica el gran momento deportivo que atraviesa, luego de una temporada marcada por importantes resultados en competencias continentales.

Antes de su consagración en Lima, la representante nacional ya había dado muestras de su crecimiento al conquistar la medalla de oro en el campeonato panamericano realizado en Ecuador, donde derrotó en la final a la brasileña Larisa Menezes. Ese triunfo le permitió sumar 300 puntos y ubicarse entre las diez mejores del mundo antes de alcanzar el liderato.

OTROS LOGROS IMPORTANTES

El judo peruano también celebró los avances de otros deportistas durante el Tour Lima 2026. Valentino Flores ascendió hasta el puesto 11 en la categoría -81 kg tras subir 19 posiciones, mientras que Carla León alcanzó el puesto 17 en la división -48 kg junior. Por su parte, Hilary Lam expresó su satisfacción por el logro alcanzado y afirmó que sus próximos objetivos son conquistar los Juegos Panamericanos de Lima 2027.