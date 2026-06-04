Sporting Cristal y Cienciano ya conocen las fechas y horarios de sus playoffs en la Copa Sudamericana

Los equipos peruanos ya conocen cuándo y dónde disputarán sus encuentros decisivos, en busca de mantener viva la ilusión internacional

Los playoffs de la Copa Sudamericana ya tienen fechas y horarios definidos, luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) publicara la programación oficial de los encuentros en los que participarán Sporting Cristal y Cienciano.

Según lo informado por la Conmebol, las llaves se disputarán una vez finalizado el Mundial 2026. En el caso de Cienciano, iniciará la serie en condición de visitante en Argentina, mientras que Sporting Cristal comenzará su llave jugando como local.

ACCIÓN DE EQUIPOS PERUANOS

Los representantes peruanos buscarán realizar una destacada participación en la Copa Sudamericana y mantenerse en carrera por un lugar en los octavos de final. En el caso de Cienciano, el cuadro cusqueño enfrentará a Lanús el próximo 22 de julio a las 7:30 p. m. en territorio argentino.

Por su parte, Sporting Cristal iniciará su serie como local frente a Bragantino el mismo 22 de julio a las 7:30 p. m. Cabe resaltar que los encuentros de revancha para ambas llaves se disputarán el 29 de julio.