Mano Menezes reafirmó que las puertas del equipo siguen abiertas para todos los jugadores

El estratega de la bicolor resaltó la importancia de combinar experiencia y renovación dentro del plantel para fortalecer el proyecto deportivo de la selección.

A pocas horas de disputar el amistoso internacional ante la selección de Haití, el técnico de la selección peruana, Mano Menezes, aseguró que las sensaciones dentro del plantel son positivas y que el equipo afronta estos encuentros con la intención de conseguir una victoria que fortalezca el nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

Asimismo, el estratega brasileño destacó el compromiso mostrado por los jugadores y resaltó la importancia de estos compromisos internacionales, ya que permitirán medir el nivel de la selección frente a rivales de exigencia que participarán en el Mundial 2026, certamen que se iniciará el próximo 12 de junio.

IMPORTANCIA DE ESTOS PARTIDOS

El técnico de la bicolor manifestó contar con la disposición y compromiso de sus seleccionados ante el nuevo proceso de preparación. “Estamos en el segundo pasaje del proceso que empezamos en París. Vamos a continuar caminando en esa dirección. Tuvimos dos entrenamientos, hoy tendremos el tercero más para el reconocimiento de la cancha. Todos están muy empeñosos y abiertos para nuevas informaciones. Estamos controlando la cantidad para no llenarlos de tanta información al mismo tiempo porque si no los confundimos. Las sensaciones son muy buenas”, indicó.

Asimismo, agregó que la presencia de los jugadores experimentados para estos dos duelos será un factor clave. “Entendemos que ellos pueden, por características y pasado en la selección, ser referentes e indicar el camino para los jugadores que lleguen”, agregó.

NO CIERRA LAS PUERTAS A NADIE

Por otro lado, reiteró que en su proceso no existe ningún tipo de exclusión y que las puertas de la selección permanecen abiertas para todos los futbolistas, dejando en claro que cualquier jugador puede volver a ser considerado. “Desde el primer día dijimos que no cerramos la puerta para nadie. Hay otros jugadores de experiencia que no estaban en la selección y podrían estar. No tengan prisa, vamos a construir un proceso”, concluyó.