¡Bomba en Ate! Universitario va por Raúl Ruidíaz y ya existe un acuerdo inicial

Con miras a reforzar su plantel para el Torneo Clausura, Universitario de Deportes ha iniciado un proceso formal para incorporar a Raúl Ruidíaz, con el objetivo de potenciar el ataque crema con uno de los futbolistas más solicitados por la hinchada merengue.

Lo que durante varios meses parecía ser solo una serie de rumores, ahora se ha convertido en una posibilidad cada vez más concreta. La posible llegada del delantero acercaría a la institución a uno de sus máximos referentes recientes, en busca de recuperar protagonismo durante el segundo semestre de la temporada y luchar por el título de la Liga 1.

SE ACERCA A UNIVERSITARIO

Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa "Modo Fútbol", el club crema mantuvo comunicación con la directiva de Atlético Grau para conocer las condiciones y el monto de la cláusula de salida de Raúl Ruidíaz, actualmente jugador del conjunto piurano.

Asimismo, lo que en un inicio parecía una negociación complicada habría tomado un rumbo favorable para los intereses del cuadro crema. De acuerdo con la información brindada, existe un importante avance en el aspecto económico entre Universitario y el delantero, por lo que en los próximos días podría resolverse el acuerdo definitivo y concretarse el pago de la cláusula que permitiría el regreso de la popular “Pulga” a Ate.

NEGOCIACIONES AVANZADAS

Por otro lado, Gustavo Peralta señaló que el aspecto económico solicitado por Raúl Ruidíaz ya se encuentra prácticamente resuelto, además destacó que el técnico Héctor Cúper está al tanto de toda la situación y ha sido informado sobre el progreso de las conversaciones. "Las negociaciones van paso a paso, especialmente con Ruidíaz. La situación es: la administración de la U ya contactó a Atlético Grau para conocer la cláusula de Ruidíaz. La conversación entre las administraciones fue breve, se indicó el monto y se desmintió que si la U lo llamaba, él iría sin costo. Quedaron en volver a conversar. Ahora, el tema a evaluar en la U es el monto y les parece bastante desafiante. En lo económico entre Ruidíaz y Universitario está casi todo solucionado, sólo restan detalles sin mayor problema para llegar a un acuerdo, sólo queda ver el pago de la cláusula. Héctor Cúper ya está informado. Está más cercano que en los últimos tres años. Si no se llega a un acuerdo en la cláusula, no habrá trato.", manifestó.