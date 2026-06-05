¡Un pirata celeste! Hernán Barcos fue anunciado como nuevo jugador de Sporting Cristal

El secreto a voces que surgió días atrás terminó por concretarse. A través de sus redes sociales, Sporting Cristal anunció el fichaje de Hernán Barcos, quien llega a la tienda celeste tras su paso por FC Cajamarca.

“¡Bienvenido al Rímac, Pirata! Estamos felices de anunciar a Hernán Barcos como nuevo jugador de Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A darlo todo por la Celeste!”, publicó el club en sus plataformas digitales.

Su tercer equipo en el Perú

El ‘Pirata’ defenderá a su tercer equipo en el Perú desde su llegada en 2021, cuando se puso la camiseta de Alianza Lima, club con el que se consagró bicampeón del fútbol peruano. Tras cinco temporadas en La Victoria, el delantero argentino llegó esta temporada a FC Cajamarca.

Cabe mencionar que, antes de la oficialización de Hernán Barcos como nuevo atacante de Sporting Cristal, la institución rimense informó a sus hinchas la destitución del estratega brasileño Zé Ricardo. Ante este panorama, surge la interrogante: ¿quién dirigirá ahora a los cerveceros?