Hernán Barcos explicó cómo se concretó su fichaje por Sporting Cristal

Tras oficializarse su fichaje, Barcos aseguró que su objetivo es contribuir con goles y liderazgo para ayudar al conjunto rimense en la segunda parte de la temporada.

Tras hacerse oficial su fichaje por Sporting Cristal para lo que resta de la temporada 2026, Hernán Barcos afrontará el reto de contribuir a la recuperación deportiva del conjunto celeste, que busca volver a ser protagonista en la Liga 1 y avanzar de ronda en la Copa Sudamericana.

Asimismo, el exdelantero de Alianza Lima brindó detalles sobre cómo se concretó su llegada al cuadro rimense y reconoció que atraviesa un momento complicado a nivel deportivo. En ese sentido, señaló que el único camino para revertir la situación

SU LLEGADA A CRISTAL

En declaraciones para el programa “Fútbol como cancha”, el “pirata” contó que las negociaciones no duraron mucho ya que existía interés por ambas partes. "Yo tenía la posibilidad de salir (de FC Cajamarca) y hace unos días se contactaron conmigo para sumarme a Cristal. No duró mucho la negociación y por interés de los dos se hizo todo muy rápido. Es un club serio. Estoy agradecido y toca trabajar para salir de la situación que el club atraviesa. A algunos de mis nuevos compañeros ya los conozco (...) No voy por dinero, sino por la gloria" , indicó el delantero.

Además, fue consultado sobre la posibilidad de enfrentar a su exequipo, Alianza Lima, en los próximos compromisos de la temporada. Ante ello, el delantero fue contundente en su respuesta. "Es diferente, pero lo que hice en Alianza lo representé de lo mejor forma posible. No me fui porque quise, sino porque me sacaron. Lo de Cristal es una decisión mía" , agregó.

REVERTIR LA SITUACIÓN

Por otro lado, indicó que el club cuenta con un plantel competitivo y con experiencia y que espera ser protagonista con goles que aporten al equipo. "Cristal tiene un gran equipo y jugadores de jerarquía. Una buena mixtura con los jóvenes. Hay que mejorar ciertas cosas por los resultados. Trataré de mostrar lo que tengo y que salgan las cosas mejor. Uno está para ayudar en lo que pueda. Con 10 goles me quedo tranquilo", concluyó.