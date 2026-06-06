La selección peruana remontó ante Haití y logró su primer triunfo en la era de Mano Menezes

Los cambios realizados por Mano Menezes fueron determinantes para alcanzar una victoria que ilusiona a la hinchada peruana.

La selección peruana consiguió su primera victoria en la era de Mano Menezes y también logró ganar un partido después de dos años al imponerse por 2-1 ante la selección mundialista de Haití, en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA.

La Bicolor comenzó el encuentro en desventaja luego de un error en salida de André Carrillo que permitió la apertura del marcador para el conjunto haitiano. Sin embargo, en los minutos finales del segundo tiempo, reaccionaron y lograron darle vuelta al resultado gracias a los goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez.

PARTIDO COMPLICADO PARA LA BICOLOR

En un partido en el que la selección peruana tuvo dificultades para desarrollar su juego durante los primeros 45 minutos, intentó asumir el protagonismo a través de la posesión del balón, aunque sin generar claras ocasiones de peligro sobre el arco rival.

Ese desentendimiento colectivo fue aprovechado por Haití, que encontró la ventaja a los 15 minutos tras un error en salida de André Carrillo. La pérdida del balón permitió que Wilson Isidor anotara el 1-0 parcial, en un encuentro que posteriormente se volvió muy friccionado.

REMONTADA BICOLOR

Luego del entretiempo, el panorama cambió por completo. Los cambios realizados por Mano Menezes le dieron mayor dinamismo y profundidad al juego, viéndose reflejado a los 81 minutos, cuando, tras la ejecución de una pelota parada, Renzo Garcés conectó un preciso cabezazo para marcar el empate 1-1.

Luego de eso, la selección mantuvo la presión en ataque y encontró una nueva oportunidad a través de otra acción a balón detenido. Tras una serie de rebotes dentro del área, el balón quedó servido para Jairo Vélez, quien definió con precisión y anotó el gol del triunfo a los 84 minutos, sellando la remontada.