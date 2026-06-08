Perú vs. España: posible once de Mano Menezes para enfrentar a la ‘Furia Roja’

Entrenador de la selección peruana realizaría algunas modificaciones respecto al equipo que venció a Haití.

En el último amistoso que disputará España antes del inicio del Mundial 2026, el equipo dirigido por Luis de la Fuente medirá fuerzas este lunes 8 de junio, a las 9:00 p. m., con la Selección Peruana, que llega motivada tras vencer 2-1 a Haití.

POSIBLE ONCE DE MANO MENEZES

La primera victoria en la era Mano Menezes tuvo que esperar tres partidos, por lo que el estratega brasileño buscará mantenerse por la senda del triunfo. Para este compromiso, ya tendría definido el equipo titular, con algunas variantes respecto al duelo disputado el viernes 5 de junio.

El posible once de Perú sería el siguiente: Pedro Gallese; Marcos López, Fabio Gruber —en reemplazo de Alfonso Barco—, Renzo Garcés, Oliver Sonne; Erick Noriega, André Carrillo; Yoshimar Yotún —en lugar de Jairo Concha—, Jairo Vélez, Kenji Cabrera y Adrián Ugarriza —en reemplazo de Jhonny Vidales—.

Cabe mencionar que Perú y España se han enfrentado en tres oportunidades, con saldo favorable para el conjunto europeo. La última vez que ambas selecciones se midieron fue en 2008, en un encuentro que terminó 2-1 a favor de la ‘Furia Roja’.