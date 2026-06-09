Melgar oficializa el fichaje del ecuatoriano Kevin Minda para el Torneo Clausura

El volante de 27 años llega procedente de LDU en calidad de préstamo y se convierte en uno de los principales refuerzos del cuadro arequipeño para la segunda parte de la temporada.

FBC Melgar anunció la incorporación del mediocampista ecuatoriano Kevin Minda como nuevo refuerzo para el Torneo Clausura. El futbolista, de 27 años, llega procedente de LDU y afrontará su primera experiencia en el fútbol peruano con el objetivo de fortalecer el mediocampo del conjunto rojinegro.

El club arequipeño informó que el jugador se incorporará en condición de préstamo por un año, con la posibilidad de extender el vínculo por seis meses adicionales según la evaluación deportiva. Además, el acuerdo contempla una opción de compra para que Melgar pueda adquirir de manera definitiva los derechos del futbolista.

A través de sus redes sociales, la institución destacó la trayectoria de Minda, quien ha defendido los colores de Universidad Católica de Ecuador y fue integrante de las selecciones Sub-17, Sub-20 y Sub-23 de su país. El club señaló que el volante aportará "solidez y equilibrio en el mediocampo" para afrontar los retos del Torneo Clausura y la próxima temporada.

SE VA DE AREQUIPA

En paralelo, Melgar también confirmó la salida del delantero venezolano de ascendencia peruana Jeriel De Santis. Mediante un mensaje de despedida, el club agradeció su entrega y compromiso, deseándole éxitos en los próximos desafíos de su carrera profesional.