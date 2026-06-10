Poder Judicial ordena revisar la multa impuesta a Alianza Lima por la final de 2023

Aunque la responsabilidad por los hechos ocurridos en Matute no ha sido anulada, el Poder Judicial determinó que corresponde una nueva evaluación de la multa económica.

Tras los hechos ocurridos en la final nacional de 2023 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contencioso-administrativa presentada por el cuadro blanquiazul contra la multa de 450 UIT que le fue impuesta.

A raíz de este pronunciamiento, queda pendiente la determinación del nuevo monto de la sanción, dejando sin efecto la resolución emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de INDECOPI.

PRONUNCIAMIENTO DE ALIANZA

Esta decisión fue bien recibida por Alianza Lima. A través de su gerente general, Fernando Cabada, el club expresó su satisfacción con la sentencia, señalando que desde un inicio solicitaron la revisión del monto de la multa impuesta. "Recibimos esta sentencia con satisfacción porque confirma que nuestra posición tenía sustento y la determinación de la multa debía ser revisada", indicó.

Además, agregó que mantiene plena confianza en que las autoridades competentes resolverán el caso respetando los criterios y procedimientos establecidos por la normativa vigente."Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con objetividad, razonabilidad y respetando los criterios establecidos por la propia jurisprudencia administrativa", agregó.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Por otro lado, Alianza Lima reiteró su confianza en el desarrollo de las acciones legales emprendidas y expresó su convicción de que el proceso tendrá un resultado favorable. Asimismo, hizo un llamado a las entidades públicas involucradas para que resuelvan el caso con total objetividad e imparcialidad.