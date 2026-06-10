Argentina llega con ritmo: venció 3-0 a Islandia en amistoso previo al Mundial 2026

La presencia de Lionel Messi volvió a marcar diferencias en una selección argentina que llega fortalecida y con altas expectativas al torneo.

A tan solo días de su debut en el Mundial 2026, el vigente campeón del mundo derrotó con contundencia por 3-0 a la selección de Islandia en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA.

Fue un partido que los dirigidos por Lionel Scaloni controlaron sin mayores complicaciones, reafirmando su condición de favoritos para el certamen y llegando con la confianza necesaria para intentar defender el título conseguido en la última Copa del Mundo.

VICTORIA CONTUNDENTE

Apenas iniciado el compromiso, los europeos intentaron tomar las riendas del encuentro y generaron algunas situaciones de peligro que no pudieron concretar. Sin embargo, la reacción albiceleste no tardó en llegar y, a los 8 minutos, abrió el marcador para poner el 1-0 a favor de los campeones del mundo.

Tras el gol, Argentina asumió el control absoluto del partido y se convirtió en una constante amenaza en ataque. Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister tuvieron varias oportunidades para ampliar la ventaja, aunque no lograron concretar sus remates frente al arco islandés.

EL “10” TUVO ACCIÓN

La cereza del pastel llegó de la mano del capitán argentino, Lionel Messi, quien necesitó apenas unos minutos en el campo para hacerse presente en el marcador. El astro argentino convirtió el 2-0 a los 72 minutos, tras ejecutar con precisión un penal sancionado a favor de la Albiceleste.

Posteriormente, a los 86 minutos, Thiago Almada se encargó de sentenciar el encuentro al marcar el 3-0 definitivo, cerrando una sólida actuación de los dirigidos por Lionel Scaloni.