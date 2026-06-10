Indecopi multa con más de S/280.000 a empresa por no presentar a Messi en evento

La decisión busca proteger los derechos de los consumidores y sancionar las prácticas que generan expectativas que posteriormente no son cumplidas.

Luego de más de un año, la Comisión de Protección al Consumidor N.° 3 del Indecopi impuso una sanción superior a los S/ 282 mil a la empresa Sund Music Entertainment S.A.C. y a su gerente general por incumplir las condiciones ofrecidas en el evento Meet & Greet.

La sanción se originó debido a que la empresa generó expectativas en torno a la presencia del futbolista argentino Lionel Messi, situación que finalmente no se concretó, ya que el encuentro se desarrolló con otros jugadores del plantel estadounidense.

Asimismo, otra de las faltas observadas fue la ausencia de una comunicación oportuna a los consumidores, quienes recién fueron informados de la inasistencia de Messi el mismo día del evento y a pocas horas de su realización.

REEMBOLSO A LOS ASISTENTES

Además, se detectaron otros incumplimientos, como el reemplazo de la cena ofrecida por un coffee break, modificación que no fue comunicada oportunamente a los asistentes, quienes no fueron informados sobre los cambios realizados en el evento.

Asimismo, la empresa recibió una multa de 35,47 UIT, mientras que su gerente general fue sancionado con 15,47 UIT. Estas medidas fueron impuestas por la autoridad competente debido a los incumplimientos detectados durante la organización y ejecución del evento.