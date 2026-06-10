¡Se enciende la ilusión! Neymar evoluciona favorablemente antes del debut de Brasil

A tan solo días del debut de la Selección de Brasil en el Mundial 2026, una de las principales preocupaciones es conocer si Neymar Jr. llegará en óptimas condiciones para disputar el torneo, en lo que sería uno de los regresos más esperados por la afición brasileña.

Según informó Globo Esporte, los últimos exámenes médicos realizados al atacante han arrojado resultados favorables, lo que representa un avance importante en su proceso de recuperación y mejora de su condición física de cara al inicio de la Copa del Mundo.

SU REGRESO SERÁ PRONTO

A raíz de esta favorable evolución en su estado de salud, el cuerpo técnico comandado por Carlo Ancelotti, espera tenerlo disponible para el segundo duelo de la fase de grupos. "La expectativa de la comisión técnica de la verdeamarela (al mando del italiano Carlo Ancelotti) es que él esté disponible para el segundo partido de la Copa del Mundo, contra Haití", indicó el medio brasileño.

Asimismo, se informó que el jugador continuará con su proceso de recuperación hasta alcanzar su mejor estado físico. "El atleta fue sometido a resonancia magnética este lunes 8. El examen apuntó un progreso dentro de los parámetros esperados. Él seguirá su proceso de recuperación y de preparación física", agregó.