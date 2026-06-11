Portugal derrotó 2-1 a Nigeria y quedó listo para su debut en el Mundial 2026

El equipo dirigido por Roberto Martínez cerró su preparación mundialista con una victoria ante Nigeria y ahora se enfoca en su estreno frente a la República Democrática del Congo.

Portugal venció por 2-1 a Nigeria en su último partido amistoso antes de viajar al Mundial 2026. El conjunto luso, bajo la dirección del español Roberto Martínez, superó una dura prueba ante un rival que apostó por la presión alta y el despliegue físico para complicar el juego europeo.

El equipo portugués generó sus primeras ocasiones gracias a rápidos contraataques. Cristiano Ronaldo estuvo cerca de abrir el marcador, pero falló frente al arco rival. Minutos después, Pedro Neto aprovechó una nueva llegada portuguesa y anotó el 1-0 a los 23 minutos de juego.

La ventaja duró poco, ya que Akor Adams igualó el marcador a los 38 minutos tras una acción individual. En el segundo tiempo, Martínez renovó casi toda su alineación y, cuando el encuentro parecía encaminarse al empate, Francisco Conceição marcó el 2-1 definitivo a los 75 minutos.

DEBUT MUNDIALISTA

Con este resultado, la Selección de Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, viajará con buen ánimo al Mundial 2026, donde integrará el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Su debut en el torneo está programado para el próximo miércoles 17 de junio.