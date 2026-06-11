José Mourinho se despidió del Benfica para firmar por el Real Madrid

El entrenador portugués agradeció a la dirigencia, trabajadores y jugadores del club lisboeta, mientras el Real Madrid alista su incorporación tras pagar la cláusula de rescisión.

José Mourinho se despidió oficialmente del Benfica con un mensaje publicado en sus redes sociales, luego de confirmarse que dejará el club portugués para asumir un nuevo reto profesional. El experimentado entrenador calificó como "un honor y un privilegio" haber representado a la institución durante la última temporada.

En su mensaje, el técnico de 63 años agradeció al presidente Rui Costa por la confianza depositada en su trabajo y destacó la profesionalidad y dedicación de los trabajadores del club. Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para sus dirigidos, a quienes deseó éxitos tanto en el ámbito personal como profesional.

Sin embargo, la despedida de Mourinho generó críticas entre algunos seguidores del Benfica debido a que no dedicó un mensaje a la afición. A través de las redes sociales, varios hinchas expresaron su malestar al considerar que el entrenador debió reconocer el apoyo brindado durante su paso por el equipo.

TODO ARREGLADO

El Benfica informó que el Real Madrid abonará los 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del entrenador y, de manera inmediata, anunció a Marco Silva como su reemplazante. Mourinho cierra así una etapa en la que terminó invicto en la Liga de Portugal, aunque sin conquistar títulos, y se prepara para iniciar un nuevo ciclo al frente del conjunto madridista.