El futuro de Bassco Soyer apunta a Inglaterra tras su brillante campaña en Portugal

La Premier League aparece en el horizonte de Bassco Soyer, quien ha llamado la atención por su capacidad goleadora y aporte ofensivo durante la temporada.

Tras la gran temporada realizada con el Gil Vicente de Portugal y luego de conquistar el título de la Liga Revelação Sub-23, Bassco Soyer ha despertado el interés de diversos clubes de algunas de las ligas más competitivas e importantes de Europa.

Sin embargo, el club que más interés ha mostrado por el atacante peruano es el Brentford de la Premier League. Gracias a sus destacadas actuaciones y rendimiento durante la temporada, el conjunto inglés ha puesto la mira en Soyer con la intención de incorporarlo a su proyecto, ya sea en el primer equipo o en su categoría Sub-23.

RUMBO A INGLATERRA

Según informó el diario portugués Record, el extremo de 19 años tendría todo encaminado para mudarse a Inglaterra. En una primera etapa, se incorporaría a las divisiones menores del Brentford, donde el objetivo será potenciar sus cualidades, desarrollar su talento y adaptarlo a las exigencias del fútbol inglés.

El futbolista ha completado una destacada temporada en Portugal, registrando números que incrementaron aún más el interés del club inglés. Entre sus estadísticas sobresalen 12 goles y 8 asistencias en 29 partidos oficiales, cifras que no solo reflejan su capacidad para generar peligro en el área rival, sino también su madurez para integrarse y aportar al juego colectivo.