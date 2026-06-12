México debutó con triunfo: venció 2-0 a Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026

El combinado azteca rompió su mala racha en los partidos inaugurales de una Copa del Mundo con una sólida victoria en el Estadio Azteca, en un duelo que terminó con tres expulsados.

La selección de México comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca. El equipo dirigido por Javier 'Vasco' Aguirre mostró superioridad de principio a fin y consiguió su primera victoria en un partido inaugural de una Copa del Mundo.

El conjunto local tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y encontró la ventaja a los 9, cuando Julián Quiñones aprovechó un error defensivo para marcar el 1-0 con un potente remate cruzado. Antes del descanso, México generó varias ocasiones de gol, pero el arquero Ronwen Williams evitó una diferencia mayor.

En la segunda mitad, Sudáfrica sufrió la expulsión de Sphephelo Sithole, lo que facilitó aún más el dominio mexicano. Raúl Jiménez amplió la ventaja a los 67 minutos con un certero cabezazo, sellando una actuación destacada del equipo anfitrión.

TRES EXPULSADOS

El encuentro terminó con tres tarjetas rojas, dos para el conjunto africano, tras la expulsión de Sithole y Themba Zwane, y una para el mexicano César Montes. Con este resultado, México enfrentará a Corea del Sur en su siguiente partido, mientras que Sudáfrica buscará recuperarse ante República Checa.