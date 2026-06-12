José Mourinho fue oficializado como nuevo entrenador del Real Madrid

El técnico portugués iniciará su segunda etapa en el club merengue desde el 13 de julio y firmó un contrato por las próximas tres temporadas.

El Real Madrid anunció de manera oficial la contratación de José Mourinho como nuevo director técnico del primer equipo para la temporada 2026-2027. El estratega portugués asumirá el cargo a partir del 13 de julio y tendrá un vínculo contractual por tres años con la institución española.

Mourinho regresará al banquillo merengue trece años después de su salida en 2013. El entrenador reemplazará a Álvaro Arbeloa y se convertirá en el cuarto técnico del club en el último año, luego de los ciclos de Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y el propio Arbeloa.

El portugués llega tras una destacada campaña al frente del Benfica, equipo con el que completó una temporada invicta en la Liga de Portugal, aunque no pudo obtener el título. Además, su conjunto fue eliminado de la Champions League precisamente por el Real Madrid.

OBJETIVO: CHAMPIONS LEAGUE

Durante su primera etapa en el Santiago Bernabéu, entre 2010 y 2013, Mourinho conquistó una Copa del Rey, una Liga de España con 100 puntos y una Supercopa de España. Entre sus éxitos más recientes destacan la conquista de la UEFA Europa League con el Manchester United en 2017 y la UEFA Conference League con la Roma en 2022. Ahora buscará saldar la deuda pendiente de ganar la Champions League con el conjunto blanco.