Universitario mantiene expectativa por Gianluca Lapadula: “La próxima semana habrá novedades”

El gerente deportivo Antonio García Pye pidió calma a los hinchas y señaló que el club trabaja con discreción en la posible incorporación del delantero peruano-italiano.

Universitario de Deportes se pronunció sobre los rumores que vinculan a Gianluca Lapadula con el club crema. El gerente deportivo, Antonio García Pye, indicó que las negociaciones se manejan con cautela y adelantó que la próxima semana podrían conocerse novedades respecto al posible fichaje del atacante.

El directivo explicó que existe mucha expectativa entre los aficionados, pero remarcó que la institución prefiere trabajar con reserva para evitar complicaciones en las conversaciones. Asimismo, aseguró que los anuncios oficiales se realizarán en el momento oportuno y pidió tranquilidad a la hinchada.

"Hay que esperar y la próxima semana habrá novedades. Que la gente se quede tranquila. Vamos a tener un equipo para luchar el tetracampeonato de todas maneras", manifestó García Pye, quien además destacó que el objetivo es reforzar el plantel para afrontar la temporada.

SOBRE REPRESENTANTE DE SILVEIRA

Por otro lado, el gerente deportivo rechazó las declaraciones del representante de Miguel Silveira sobre una supuesta influencia de algunos jugadores en las alineaciones del equipo, calificándolas de irresponsables. También confirmó que las conversaciones con el delantero Sekou Gassama avanzan de manera favorable y que su incorporación presenta menos dificultades.