IPD distinguió con los Laureles Deportivos a 11 atletas peruanos

La máxima condecoración del deporte peruano fue entregada a deportistas de alto rendimiento durante una ceremonia realizada en el Estadio Nacional por el 45.° aniversario del IPD.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) entregó los Laureles Deportivos del Perú a once destacados atletas nacionales en reconocimiento a sus sobresalientes logros en competencias internacionales. La ceremonia se desarrolló en el Estadio Nacional como parte de las actividades por el 45.° aniversario de la institución.

Los deportistas distinguidos fueron María Fernanda Reyes, Lucca Mesinas, Miguel Tudela y Vania Torres, en la disciplina de tabla; Itzel Delgado, en canotaje; además de los paradeportistas Rubí Fernández, Pilar Jáuregui, Giuliana Poveda, Nilton Quispe, Jesús Salvá y Angélica Espinoza. Sus nombres quedarán inscritos en el frontis del Estadio Nacional como homenaje a su trayectoria.

Durante la ceremonia, el presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, destacó que los triunfos de los atletas representan el resultado del esfuerzo, la planificación y el respaldo brindado a los programas de alto rendimiento. El acto contó también con la presencia de autoridades deportivas y familiares de los homenajeados.

MENSAJE DE POVEDA

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje de la paradeportista Giuliana Poveda, quien agradeció recibir sus quinto y sexto Laureles Deportivos y recordó el sacrificio que ha marcado su carrera deportiva. Por su parte, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, resaltó que estas distinciones reconocen la excelencia de los atletas peruanos e inspiran a las nuevas generaciones a perseguir sus metas.