Momentos de angustia! Mujer se desvanece en medio de la multitud del Fan Fest

La rápida reacción del personal de seguridad permitió atender a una mujer que sufrió un desvanecimiento en medio de la multitud congregada para celebrar el inicio de la Copa del Mundo

El inicio del Mundial 2026 ha traído consigo una gran cantidad de celebraciones por parte de miles de aficionados. Sin embargo, toda esta algarabía también generó algunos incidentes y complicaciones entre los asistentes a los tradicionales Fan Fest organizados por la FIFA.

La protagonista de uno de estos hechos fue una mujer adulta mayor que se desvaneció mientras esperaba ingresar al evento para presenciar la ceremonia de inauguración y el encuentro entre México y Sudáfrica.

AUXILIADA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD

Las largas colas que se formaron desde horas previas al inicio del evento habrían provocado que la mujer se desvaneciera en medio de los miles de asistentes que esperaban ingresar, generando preocupación entre los presentes.

Según los videos difundidos en redes sociales, la rápida intervención del personal de seguridad y de algunos asistentes permitió controlar la situación y evitar mayores complicaciones. Posteriormente, la mujer fue trasladada a una zona segura para recibir atención médica.

MÁS INCIDENTES

Por otro lado, este no fue el único incidente registrado durante la jornada inaugural de la Copa del Mundo. Horas antes, un hombre tuvo que recibir atención médica mientras intentaba ingresar a las instalaciones del Estadio Ciudad de México.

No obstante, la rápida respuesta del personal de la Cruz Roja permitió brindarle asistencia oportuna y estabilizarlo en el lugar, evitando que la situación pasara a mayores.