¡Sueña en grande! Raphinha cree que puede guiar a Brasil al hexacampeonato

Brasil inicia una nueva ilusión mundialista y Raphinha no ocultó su confianza al afirmar que el equipo tiene todo lo necesario para luchar por el título.

Con miras al debut de Brasil en el Mundial 2026, el delantero del Barcelona, Raphinha, es consciente de la importancia de esta cita mundialista y de la responsabilidad que comparte con sus compañeros de devolver a la selección brasileña a la cima del fútbol mundial después de 24 años.

La conquista del hexacampeonato no solo representa un objetivo, sino también una exigencia histórica que ha sido esquiva durante décadas. Ahora, una nueva generación de futbolistas, combinada con jugadores experimentados y jóvenes con ambición de gloria, buscará alcanzar ese anhelado título en la presente Copa del Mundo.

CONFÍA EN EL PLANTEL

Para el delantero, la experiencia adquirida a lo largo de estos años será fundamental para alcanzar los objetivos. Asimismo, destacó el aporte de sus compañeros, quienes, pese a su juventud, ya se han consolidado como referentes importantes dentro de la selección.“Vini es joven, pero con su experiencia y sus logros puede decidir un partido del Mundial y traer el sexto título; yo también puedo. Llegamos muy bien preparados”, indicó.

Asimismo, hizo hincapié en que la solidez defensiva será clave para desarrollar un buen jugo y obtener los resultados. “Debemos trabajar la defensa; si estamos sólidos atrás, tendremos muchas opciones de ganar. Esta competición es corta y traicionera, hay poco tiempo para organizarse, así que nos adaptamos para llegar en óptimas condiciones y evitar errores”, agregó.

AGRADECIDO CON SU ENTRENADOR

Por otro lado, ratificó que se siente agradecido por la confianza que el entrenador ha depositado en él y resaltó la importancia del buen ambiente que se vive dentro del plantel brasileño.“Él tiene total confianza en mí. Ya me seguía en España y hemos hablado varias veces. Aunque éramos grandes rivales, siempre tuvimos una buena relación. Tengo una autocrítica muy alta y me exijo más de lo que me exige él. Sé que está contento con lo que he mostrado en los entrenamientos y partidos, pero también sé que puedo dar mucho más y estoy trabajando para lograrlo”, manifestó.