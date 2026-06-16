Cabo Verde sorprende a España con un empate histórico en el Mundial

La selección africana resistió los ataques de una de las favoritas al título e igualó 0-0, dejando abierto el grupo y complicando el panorama español.

España protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial al empatar sin goles frente a Cabo Verde, selección debutante en la competencia. El conjunto europeo, considerado uno de los principales candidatos al título, no logró imponer su jerarquía y dejó escapar dos puntos que podrían ser determinantes en la fase de grupos.

El equipo africano basó su actuación en un sólido planteamiento defensivo y en la destacada labor de su arquero Vozinha, quien respondió con seguridad cada vez que fue exigido. A pesar del amplio dominio de la posesión por parte de España, los dirigidos por Luis de la Fuente carecieron de profundidad y generaron pocas ocasiones claras de gol.

En el segundo tiempo, el técnico español apostó por el ingreso de Lamine Yamal para intentar cambiar el desarrollo del partido. Sin embargo, el joven atacante, que regresaba tras una lesión, no pudo romper la resistencia de Cabo Verde, que mantuvo el orden hasta el pitazo final y selló un resultado histórico.

GRUPO ABIERTO

Con este empate, el grupo queda completamente abierto y España llegará a la última jornada sin asegurar su clasificación a la siguiente ronda. En tanto, Cabo Verde celebra un punto que alimenta sus opciones de avanzar y que ya forma parte de las grandes sorpresas de la presente Copa del Mundo.