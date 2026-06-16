Uruguay empata 1-1 con Arabia Saudita y deja un sabor amargo en el Mundial 2026

Uruguay no pudo pasar del empate 1-1 frente a Arabia Saudita en un intenso encuentro disputado este lunes por la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa dominó varios pasajes del compromiso, pero tuvo que remar desde atrás luego del sorpresivo tanto conseguido por el conjunto asiático antes del descanso.

La Celeste generó las primeras ocasiones de peligro con Maxi Araujo y Federico Viñas, quienes exigieron en varias oportunidades al arquero Mohammed Al-Owais. Sin embargo, Arabia Saudita aprovechó un error del guardameta Fernando Muslera en un tiro de esquina y Abdulelah Al-Amri abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo.

En la segunda mitad, Uruguay adelantó sus líneas en busca de la igualdad y estuvo cerca de conseguirla con remates de Federico Viñas y Manuel Ugarte. La insistencia de los sudamericanos tuvo recompensa a diez minutos del final, cuando un disparo de cabeza de Viñas fue rechazado por el portero saudí y Maxi Araujo aprovechó el rebote para marcar el 1-1 definitivo.

UN GRUPO PAREJO

Con este resultado, el combinado uruguayo suma un punto que mantiene abiertas sus opciones en el torneo, aunque lo obliga a obtener un buen resultado en la próxima jornada. Arabia Saudita, por su parte, volvió a demostrar su capacidad para competir ante selecciones de gran tradición futbolística y se mantiene en la pelea por avanzar de fase.