El arquero de Cabo Verde superó los 6 millones de seguidores luego de su actuación ante España

Las atajadas del arquero de Cabo Verde dieron la vuelta al mundo llevándolo a la fama digital, en una noche en la que España no encontró la forma de vencerlo.

A raíz del histórico empate entre las selecciones de España y Cabo Verde en el Mundial 2026, el arquero caboverdiano Vozinha de 40 años se llevó todas las miradas gracias a sus notables atajadas, que contribuyeron a que su selección consiguiera un valioso empate.

Sus destacadas actuaciones no solo fueron elogiadas por la prensa de su país, sino que también tuvieron gran repercusión en las redes sociales, donde registró un aumento masivo en su número de seguidores.

AUMENTO CONSIDERABLE DE SEGUIDORES

El portero, que milita en el GD Chaves de la segunda división de Portugal, contaba con cerca de 50 mil seguidores antes del encuentro entre España y Cabo Verde, un partido en el que se esperaba que el dominio español prevaleciera y terminara con una victoria de la “Roja”.

Sin embargo, tras registrar siete atajadas, seis de ellas dentro del área, Vozinha se consolidó como una de las grandes figuras del encuentro. Su destacada actuación generó una gran repercusión en redes sociales, permitiéndole pasar a más de seis millones de seguidores al término del partido.

EMOCIONADO POR VIVIR ESE MOMENTO

Por otro lado, el arquero no pudo contener la emoción al recordar todo lo que tuvo que atravesar para llegar a este momento. Asimismo, dedicó este logro a sus seres queridos y recordó con nostalgia a aquellas personas que, por diversos motivos, no pudieron acompañarlo. "Lloré después del partido porque crecí con mis abuelos y no pudieron estar presentes. Fallecieron hace unos años. Mi madre tampoco pudo venir por un problema con el visado y el dinero que teníamos que pagar. No pudimos conseguirlo a tiempo", declaró.