¡Cada vez más cerca del Callao! Lo único que separa a Cueva de Sport Boys

El volante nacional tendría todo acordado con el cuadro rosado y solo restan detalles para oficializar su llegada.

El mercado de fichajes continúa moviéndose en los distintos clubes de la Liga 1. Uno de los equipos que busca reforzar su ataque para la segunda parte del campeonato peruano es Sport Boys del Callao.

El cuadro chalaco mantiene avanzadas negociaciones para incorporar a Christian Cueva a sus filas. El volante tendría todo encaminado para desvincularse de Juan Pablo II e iniciar una nueva etapa en el Torneo Clausura vistiendo la camiseta rosada.

CUEVA CERCA DEL BOYS

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Sport Boys tendría todo acordado para concretar el préstamo del volante, por lo que solo sería cuestión de horas para que su incorporación sea oficializada.

Asimismo, indicó que ya se habría realizado el pago correspondiente a Juan Pablo II para cerrar las negociaciones, lo que permitiría que Christian Cueva pueda defender próximamente los colores del cuadro rosado.

PEDIDO POR EL TÉCNICO

Por otro lado, un factor importante en la llegada de Cueva al club fue la insistencia del director técnico Carlos Desio, quien pidió exclusivamente al jugador, que ya lo había dirigido anteriormente en Cienciano. “Uno tiene la intención de que venga y ya hablé con el club para eso. A Christian por ahí le seduce venir al club. Es una posibilidad muy buena que ojalá se pueda dar. Sabemos la calidad que tiene; es un jugador diferente, de los últimos ’10’ que quedan. Tiene buen juego, calidad, pase entre líneas”, declaró para el programa Desvelados.

Además, resaltó la importancia del jugador en residir en la capital, más que todo por un tema netamente familiar. “Yo sé también que Christian tiene esa necesidad de estar acá por la familia. Más que nada por el tema de los hijos, porque tiene esos problemas de estar lejos y quiere estar un poco más cerca. Si llega a darse la posibilidad, bienvenido sea porque tendríamos un jugador de buen nivel”, agregó.