Francia venció 3-1 a Senegal con brillante actuación de Kylian Mbappé

El delantero francés marcó dos goles y fue determinante en la victoria de los galos en su estreno mundialista.

La selección de Francia comenzó su camino en el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3-1 sobre Senegal, en un partido que se resolvió en la segunda mitad gracias al talento de Kylian Mbappé. El atacante y capitán francés fue la gran figura de la jornada al anotar un doblete que permitió a su equipo quedarse con los tres puntos.

Aunque el resultado favoreció a los europeos, Senegal fue un rival complicado durante gran parte del encuentro. Los africanos generaron las opciones más claras en el primer tiempo y estuvieron cerca de abrir el marcador, pero la falta de precisión en los metros finales y las intervenciones del arquero Mike Maignan evitaron que pudieran tomar ventaja.

El quiebre del partido llegó a los 66 minutos cuando Michael Olise habilitó a Mbappé con un pase filtrado. El delantero aprovechó el espacio y definió con tranquilidad ante la salida del arquero Edouard Mendy. Posteriormente, el atacante amplió la diferencia con su segundo tanto y encaminó el triunfo francés.

FAVORITA AL TÍTULO

Con este resultado, Francia se posiciona entre las selecciones favoritas para avanzar en el torneo y pelear por el título mundial. Por su parte, Senegal dejó buenas sensaciones en cuanto a juego, pero deberá mejorar su eficacia ofensiva para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación en las próximas fechas.