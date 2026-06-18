Judoca peruano Yesus Perea clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La Federación Deportiva Nacional de Judo oficializó su clasificación tras los destacados resultados obtenidos por el deportista de 17 años.

El judoca peruano Yesus Perea, de 17 años, fue confirmado como representante nacional en la categoría -66 kilogramos para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se realizarán del 30 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

La Federación Deportiva Nacional de Judo oficializó su clasificación tras los destacados resultados obtenidos por el deportista, quien actualmente ocupa el séptimo lugar del ranking mundial cadete y recientemente ganó la medalla de plata en la Copa Panamericana de Judo.

Perea también obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, resultados que consolidan su proyección internacional y lo posicionan entre las principales promesas del deporte peruano.

El joven atleta señaló que continuará con una exigente rutina de entrenamientos con el objetivo de llegar en las mejores condiciones a la cita olímpica juvenil. Asimismo, destacó el apoyo recibido por parte de la Federación Peruana de Judo y del Instituto Peruano del Deporte (IPD) en su preparación.

NUEVO RETO INTERNACIONAL

Antes de Dakar 2026, el deportista afrontará un nuevo reto internacional en el Mundial Cadete de Judo que se desarrollará en Guayaquil, Ecuador, donde buscará seguir sumando logros para el Perú. La delegación peruana para los Juegos Olímpicos de la Juventud estará integrada por entre 15 y 20 deportistas de distintas disciplinas, quienes buscarán dejar en alto el nombre del país en esta importante competencia internacional.