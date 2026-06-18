IPD ofrece cursos gratuitos para impulsar la profesionalización del deporte peruano

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores del Sistema Deportivo Nacional y continuar promoviendo la profesionalización del deporte en el Perú, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) pone a disposición, durante el mes de junio, cuatro cursos gratuitos virtuales y uno presencial en la ciudad de Huacho, orientados al desarrollo de competencias en gestión, comunicación y formación integral de deportistas.

Mediante la Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva, la actual gestión del IPD, estas capacitaciones forman parte de la estrategia institucional para impulsar la formación continua y el perfeccionamiento de dirigentes, entrenadores, gestores deportivos, profesionales del sector y público interesado en contribuir al crecimiento del deporte peruano.

ATENCIÓN HUACHO

Como parte de la política de descentralización, el IPD también desarrollará de manera presencial el curso “Normas Técnicas para el Uso de Pista Atlética de Tartán” en la ciudad de Huacho.

La sesión teórica se realizará el viernes 19 de junio, a las 4:00 p.m., en el Auditorio Municipal “Ernesto Ausejo Pintado”, mientras que la sesión práctica tendrá lugar el sábado 20 de junio, desde las 9:00 a.m., en la pista atlética del Estadio Municipal.

Asimismo, quienes culminen satisfactoriamente las actividades académicas recibirán constancias o certificados digitales emitidos por el Instituto Peruano del Deporte.

Mediante estas iniciativas, el IPD reafirma su compromiso con la capacitación permanente y la profesionalización del deporte peruano, promoviendo espacios de aprendizaje que contribuyan al fortalecimiento de capacidades y al desarrollo sostenible del deporte en todo el país.