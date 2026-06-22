Messi se convierte en el ‘rey’ de los Mundiales: batió récord de Miroslav Klose

Si no era él, no podía ser otro. En el segundo partido de Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi batió el récord de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, con 18 anotaciones en todas sus participaciones con la selección argentina.

¿CÓMO LLEGÓ EL GOL?

En el compromiso ante Austria, la ‘Pulga’ tuvo la oportunidad de marcar desde el punto penal a los 9 minutos; sin embargo, su disparo terminó saliendo desviado por el palo derecho del arco rival.

Messi no se dio por vencido y, a los 38 minutos, tras una buena jugada colectiva del equipo dirigido por Lionel Scaloni, sacó un remate con la pierna izquierda para enviar el balón al fondo de la portería y escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol mundial.

El astro argentino, en los descuentos del enfrentamiento, tras una contra potente del equipo, aprovechó un rebote del guardameta rival y, a pesar de que el arco se encontraba cubierto de defensores austriacos, el exjugador del Barcelona se las ingenió y anotó su doblete y alargó el récord en los mundiales con 18 goles.

ANOTACIONES DE MESSI EN MUNDIALES

El debut del astro argentino se produjo en el Mundial 2006, torneo en el que marcó su primer gol en Copas del Mundo. En Sudáfrica 2010 no logró anotar, mientras que en Brasil 2014 convirtió cuatro tantos. En Rusia 2018 hizo un gol y en Qatar 2022 marcó en siete oportunidades.

En lo que va del Mundial 2026, la ‘Pulga’ suma cuatro goles y ya dejó atrás la marca histórica de Miroslav Klose. ¿Hasta cuánto crees que elevará su récord el capitán argentino?