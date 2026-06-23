Universitario anuncia la continuidad del ‘Tunche’ Rivera por todo el 2026

Club crema difundió un comunicado en el que informó que el futbolista sostuvo conversaciones con las partes involucradas tras el incidente ocurrido durante el Torneo Apertura.

Luego de los rumores que hacían presagiar una posible salida de José ‘Tunche’ Rivera de Universitario, debido a un incidente ocurrido durante el Torneo Apertura, el club crema compartió un comunicado para informar a sus hinchas que el atacante continuará en la institución por todo el 2026.

PRONUNCIAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN CREMA

En el documento difundido por la institución merengue, se precisa que se sostuvo una conversación con el atacante nacional, quien ofreció las disculpas correspondientes a todas las partes afectadas por su comportamiento en un compromiso disputado meses atrás.

“El jugador sostuvo conversaciones con el plantel, el cuerpo técnico y el club, ratificando su compromiso con los objetivos institucionales y con el trabajo del equipo. Hoy, todas las partes se encuentran enfocadas en mirar hacia adelante y en los retos deportivos que se afrontarán durante el semestre”, señala el comunicado.

José ‘Tunche’ Rivera no ha tenido su mejor rendimiento este 2026. Aunque fue pieza fundamental en el ansiado tricampeonato, el delantero peruano solo fue utilizado en 14 encuentros: 11 por la Liga 1 2026 y 3 por la Copa Libertadores. En dichos partidos, apenas logró marcar un tanto. ¿Podrá revertir la situación en esta nueva etapa del campeonato?