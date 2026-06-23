Universitario: Lapadula se pronuncia sobre jugar en el Monumental

Tras confirmarse su fichaje por Universitario de Deportes, Gianluca Lapadula se integró de manera inmediata a los entrenamientos bajo la dirección de Héctor Cúper, con miras al inicio del Torneo Clausura.

El cuadro crema publicó un video con las primeras declaraciones del delantero ítalo-peruano, quien dejó en claro sentirse motivado y comprometido con esta nueva etapa en el fútbol peruano.

PALABRAS DE LAPADULA

El delantero indicó sentirse muy contento por su nueva etapa como jugador crema, además de haber tenido la oportunidad de conocer a algunos de los compañeros del actual plantel. "Estoy muy emocionado y muy contento de estar aquí, y tengo muchas ganas. Sí, conozco muy bien al equipo y a varios del equipo. También conozco a gente como a Antonio (García Pye). Yo tenía muchas ganas de venir a jugar aquí”, indicó.

Asimismo, no ocultó las ganas que ya tiene de jugar su primer partido en el Estadio Monumental. "Estoy muy emocionado de jugar aquí y quiero jugar en el Monumental", finalizó.