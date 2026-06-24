El DT de Argentina llega a una cifra histórica en el Mundial 2026

El técnico Scaloni se consolida como uno de los más exitosos en la historia reciente del fútbol argentino

El gran inicio de la Selección Argentina en el Mundial 2026, tras consumar su clasificación a los dieciseisavos de final, está dejando cifras impresionantes en la historia del fútbol argentino y mundial.

Luego del récord alcanzado por Lionel Messi, el entrenador Lionel Scaloni está a punto de llegar a una cifra importante en su etapa al mando de la selección, ya que dirigirá su partido número 100 con el combinado albiceleste.

Asimismo, Scaloni ya conoce de récords, pues fue quien encabezó la mayor racha de partidos sin perder de la selección con 36 encuentros, lo que lo ha consolidado como uno de los mejores técnicos de Argentina.

PARTIDO NÚMERO 100

Tras la victoria ante Austria, Argentina selló su clasificación a la siguiente etapa de la Copa del Mundo, consolidándose como líder del Grupo J con 6 puntos, a la espera de asegurar una clasificación perfecta si logra vencer a Jordania.

Asimismo, tras confirmar su pase a la siguiente fase y a la espera de conocer al rival del Grupo H, Lionel Scaloni cumpliría en el siguiente encuentro su partido número 100 al mando de la albiceleste, una situación que genera expectativa por lo que pueda lograr el equipo en lo que resta del Mundial.