¡Inalcanzable! Peruano de 84 años hace historia con su segundo título iberoamericano

El deportista mantiene entrenamientos diarios y una estricta rutina de alimentación, asimismo su caso es considerado un ejemplo de envejecimiento activo en el deporte máster.

Es una de las figuras más constantes del atletismo máster peruano, a sus 84 años, Jaime León Pallete participó en el II Campeonato Iberoamericano Máster 2026, realizado en el Estadio Atlético de la Videna, volvió a ponerlo en el podio tras conquistar la medalla de oro en una competencia que reunió a deportistas de distintos países de la región.

Asimismo, su historia se sostiene en una decisión que tomó hace más de una década, mantenerse activo como una forma de cuidar su salud, preservar su autonomía y mejorar su calidad de vida en la vejez. Para él, la competencia es importante, pero no el centro de su motivación.

Su rutina incluye entrenamientos constantes, una alimentación cuidada y actividad física diaria. Este estilo de vida disciplinado también ha despertado interés en iniciativas vinculadas al bienestar y acompañamiento en la tercera edad, que destacan su caso como ejemplo de envejecimiento activo.

EL DEPORTE COMO VÍNCULO FAMILAR

El entorno cercano de Jaime ha sido clave en su trayectoria. Su hijo lo acompaña de forma permanente en entrenamientos y competencias, mientras que su esposa tuvo un papel fundamental en sus inicios en el atletismo.

Por otro lado, su objetivo no se centra en marcas o medallas, sino en prolongar su vida activa con la misma energía que lo ha caracterizado en los últimos años.