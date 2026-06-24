Judocas peruanas logran medallas en el Buenos Aires Panamerican Open 2026

La delegación peruana de judo tuvo una destacada actuación en el Buenos Aires Panamerican Open 2026, donde sumó cuatro medallas y dejó en evidencia el progreso sostenido del equipo nacional en el ámbito internacional. En la jornada final, Perú consiguió un oro y dos bronces, cerrando su participación con un total de cuatro preseas.

La principal figura fue Driulys Rivas Bocanegra, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte, quien se consagró campeona en la categoría -52 kg. En su camino al título superó a la uruguaya Paulina Mederos, a la argentina Agustina Lahiton y a la panameña Lilian Cordones en la final.

Medallas para Perú

Las otras medallas llegaron por intermedio de Daryl Yamamoto Serván y Yuta Galarreta Villar, ambos también del PAD del IPD, quienes lograron el bronce en sus respectivas categorías tras vencer a sus rivales de Honduras, Paraguay, Argentina, Venezuela y Canadá.

La cuarta presea fue para Camila Figueroa Aquino, quien obtuvo el bronce en la primera jornada del certamen.

El Buenos Aires Panamerican Open integra el circuito continental de la Federación Internacional de Judo y otorga puntos para el ranking panamericano y mundial de la especialidad.

Estos resultados confirman el crecimiento del judo peruano y el trabajo articulado del Instituto Peruano del Deporte, que continúa fortaleciendo la preparación de sus deportistas con miras a los próximos retos internacionales.