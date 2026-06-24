Vozinha tendrá una calle con su nombre en Cabo Verde tras brillar en el Mundial 2026

El arquero de la selección caboverdiana será homenajeado por el municipio de São Miguel luego de convertirse en una de las figuras de la histórica participación de su país en la Copa del Mundo.

El arquero Josimar Dias, conocido como ‘Vozinha’, recibirá un importante reconocimiento en Cabo Verde tras sus destacadas actuaciones en el Mundial 2026. El Ayuntamiento de São Miguel anunció que una de las vías del municipio llevará el nombre del guardameta, quien se ha convertido en uno de los símbolos de la histórica campaña de la selección africana en su primera participación mundialista.

La decisión fue tomada luego de la gran actuación del portero en el empate sin goles ante España, resultado que sorprendió al mundo del fútbol y permitió a Cabo Verde sumar un punto clave en el Grupo H. Su desempeño bajo los tres palos generó elogios internacionales y una gran repercusión en redes sociales.

A través de sus canales oficiales, la Cámara Municipal de São Miguel informó que el homenaje busca reconocer el aporte deportivo de Vozinha y el orgullo que representa para el país. Asimismo, las autoridades anunciaron que otra vía llevará el nombre de “Tubarão Azul”, apodo con el que se conoce a la selección caboverdiana.

PODRÍA CLASIFICAR

Mientras celebra este reconocimiento, Cabo Verde mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El combinado africano enfrentará a Arabia Saudita en la última jornada del Grupo H con la posibilidad de seguir haciendo historia y prolongar el sueño mundialista que ya ha dejado huella en el país.