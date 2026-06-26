Universitario analiza posible salida de Jesús Castillo en plena planificación del Clausura

El mediocampista, que se consolidó en el once titular, podría emigrar tras el interés de un club extranjero.

La preparación con miras al Torneo Clausura continúa para Universitario de Deportes bajo la dirección de Héctor Cúper, con la exigencia de pelear el título nacional y mantenerse en carrera por el tetracampeonato. En ese contexto, el club también analiza movimientos importantes en su plantel.

En uno de esos movimientos estaría implicado el jugador Jesús Castillo, volante que llegó a mediados del año pasado y que había logrado consolidarse en el once inicial durante el primer semestre de la temporada. Su futuro podría definirse en las próximas horas debido al interés de un club del extranjero que ya habría iniciado gestiones para su fichaje.

SU SALIDA SERÍA CASI UN HECHO

En declaraciones para Depor, la situación fue confirmada por el gerente deportivo de Universitario, Antonio García Pye, quien explicó que las conversaciones están avanzadas y que todo depende de detalles finales para concretar la operación. “Es un puesto fundamental. Si Jesús se va, porque tiene una propuesta de afuera, tenemos que protegernos. Es una posibilidad grande y el técnico ha pedido reforzarnos”, indicó.

Señaló además que la posible salida del mediocampista obligaría al club a moverse rápidamente en el mercado de pases para cubrir esa zona del campo con un volante de contención.

REFUERZOS EN AGENDA

Ante este panorama, la dirigencia crema ya evalúa opciones para reforzar el mediocampo, especialmente en la posición de volante de contención, considerada prioritaria por el comando técnico. “No es necesariamente un reemplazante para Castillo. Se quede o no, podría ser un complemento. Es un puesto donde el comando técnico quiere tener más alternativas”, agregó.

Finalmente, evitó dar nombres sobre posibles fichajes, aunque se mencionaron opciones como Matheus Uribe y Esteban Rolón. Además, indicó que Castillo tiene contrato vigente hasta el 2028, por lo que una eventual transferencia representaría un ingreso importante para el club.