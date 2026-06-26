Impulsando el deporte escolar: 600 atletas de ADECORE compiten en la Videna

El certamen se desarrolla del 22 al 25 de junio y convoca a deportistas de las categorías infantil (hasta 13 años) y menores (hasta 17 años), en damas y varones. Los escolares compiten en pruebas de velocidad, resistencia, saltos y lanzamientos, representando a instituciones como Inmaculada, Sophianum, Santa María, Juan XXIII, La Salle, Recoleta, Villa María, Salesiano y Claretiano, entre otras.

La realización del campeonato en la Videna permite que los jóvenes atletas vivan una experiencia similar a la de los grandes eventos internacionales. Además de medir su rendimiento en una infraestructura de talla mundial, varios de los participantes forman parte de clubes y federaciones deportivas, consolidando el deporte escolar como una plataforma de formación para el alto rendimiento.

Deporte escolar

El presidente de ADECORE, Simón Ezcurra Zapata, destacó la importancia de competir en instalaciones de primer nivel y valoró el respaldo del IPD al deporte de base. “Es muy importante que el IPD le dé importancia a lo que viene a ser el futuro del deporte”, señaló. Asimismo, remarcó que ADECORE busca ofrecer a los estudiantes escenarios de calidad porque “muchos de los deportistas que representarán al Perú han salido de estas competencias escolares”.

Entre las actuaciones destacadas de la primera jornada sobresalió Kei Guadalupe Onaja Valdivia, del colegio Juan XXIII, quien se impuso en la prueba de lanzamiento de jabalina. La estudiante calificó su participación como “una experiencia bastante significativa” para su crecimiento deportivo y expresó que competir en la Videna “me llena mucho de orgullo”, al tratarse de una pista donde han participado atletas de nivel internacional.

Es así como el Instituto Peruano del Deporte (IPD), presidido por Sergio Ludeña Visalot, continúa impulsando espacios que fortalecen la formación deportiva de niños y jóvenes junto al Ministerio de Educación, contribuyendo al desarrollo de los futuros talentos que representarán al país en competencias internacionales.