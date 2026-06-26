Crisis interna en Uruguay: futbolistas muestran su malestar con el técnico

Futbolistas referentes cuestionaron directamente a Marcelo Bielsa por el desgaste físico y pidieron cambiar el sistema para enfrentar a España en un duelo decisivo.

Una incómoda situación ha ocurrido a pocas horas del decisivo partido frente a España por la tercera fecha del Grupo H del Mundial 2026, la interna de la Selección de Uruguay atraviesa un momento de alta tensión.

Según reportes desde territorio charrúa, un grupo de futbolistas habría cuestionado directamente el método de trabajo del técnico Marcelo Bielsa, lo que ha hecho que lejos de enfocarse únicamente en lo deportivo, la concentración se vio alterada por diferencias entre el plantel y el comando técnico.

De acuerdo con el programa radial Espectador Deportes, referentes como Federico Valverde, Sergio Rochet, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur lideraron una reunión con Bielsa para expresar su malestar por la intensidad de los entrenamientos y las decisiones tácticas de cara al duelo contra la selección española.

RECLAMOS POR PARTE DE LOS JUGADORES

Según trascendió, los jugadores le pidieron al estratega argentino cambiar el planteamiento para enfrentar a España, apostando por un bloque defensivo más bajo y salidas rápidas al contraataque.

“Bloque de presión baja y contraataques”, habría sido la solicitud concreta del grupo de futbolistas al entrenador, en medio de la preocupación por las lesiones acumuladas en el plantel.

BIELSA REALIZÓ UNA REUNIÓN

Por otro lado, el entrenador respondió convocando a una reunión general con todos los seleccionados, donde expuso durante 48 minutos las razones de su estrategia y defendió sus decisiones.

Durante ese encuentro, además, el técnico habría deslizado críticas internas y mencionó que existieron intentos por cuestionar su continuidad debido a decisiones como la no convocatoria de jugadores históricos como Luis Suárez y Nahitan Nández. La situación genera incertidumbre en la previa de uno de los partidos más importantes para Uruguay en esta Copa del Mundo.