Messi será suplente frente a Jordania: volverá al banquillo en un Mundial después de 20 años

Lionel Messi volverá a ser suplente en un partido mundialista, la noche de este sábado contra Jordania en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después del último encuentro de una Copa del Mundo que comenzó en el banquillo.

La confirmación fue realizada por el técnico Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa del viernes, cuando el histórico periodista Enrique Macaya Márquez preguntó directamente por la alineación del capitán argentino.

Scaloni desveló la incógnita sobre si Messi debía salir de inicio en un partido donde la Albiceleste no se juega nada o ser reservado para los dieciseisavos de final. "Leo va al banco", afirmó el entrenador, poniendo fin al debate sobre la conveniencia de continuar alimentando los números récord del astro argentino.

Antecedentes en mundiales

En sus seis participaciones mundialistas, Messi solo ha sido suplente en cuatro ocasiones, todas en la Copa del Mundo de Alemania 2006 con José Pekerman como técnico. En aquel torneo, donde cumplió 19 años y jugó con el número 19 a la espalda, Messi llegó como una promesa que ya había deslumbrado en el Barcelona.

La última vez que fue suplente ocurrió en los cuartos de final de aquel Mundial contra Alemania. La decisión de Pekerman de dar entrada a Julio Cruz en vez de Messi, con 1-1 en el marcador, generó fuertes críticas al técnico cuando Argentina cayó en la tanda de penaltis.