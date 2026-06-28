Nico Williams confirma lesión: “Es uno de los peores días de mi vida”

El delantero español expresó su tristeza tras lesionarse en el triunfo sobre Uruguay y cuestionó la acción de Nicolás de la Cruz.

La selección de España aseguró el primer lugar del Grupo H del Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Uruguay, pero la victoria quedó marcada por la lesión de Nico Williams. El atacante del Athletic Bilbao abandonó el campo tras recibir una fuerte entrada de Nicolás de la Cruz y, horas después, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre el difícil momento que atraviesa.

En su comunicado, Williams confesó que este es "uno de los peores días de su vida" y recordó el largo proceso de recuperación que enfrentó tras sufrir una pubalgia. El extremo reveló que convivió durante más de un año con intensos dolores que afectaron incluso actividades cotidianas, y que posteriormente sufrió una lesión muscular en el isquiotibial cuando apenas había recuperado su mejor nivel.

El internacional español también se refirió a la jugada que provocó su nueva lesión y consideró que la acción de Nicolás de la Cruz pudo evitarse. Según señaló, la falta fue innecesaria y producto de la frustración del futbolista uruguayo, aunque evitó entrar en una mayor polémica y centró su mensaje en el desafío que representa iniciar un nuevo proceso de recuperación.

MUESTRAS DE APOYO

Pese al duro golpe, Williams aseguró que no perderá la fe ni las ganas de volver a competir. El delantero agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de los aficionados y afirmó que continuará luchando para regresar lo antes posible y seguir defendiendo la camiseta de España en el Mundial 2026. "La historia no ha acabado", concluyó con un mensaje de optimismo.