Hong Myung-bo renuncia como técnico de Corea del Sur tras temprana eliminación en el Mundial 2026

Hong Myung-bo presentó su renuncia este domingo al cargo de seleccionador de Corea del Sur tras la eliminación de la selección asiática en la primera ronda del Mundial 2026, informó la agencia de noticias Yonhap.

El exfutbolista de 57 años no pudo superar la fase de grupos en su segunda etapa al frente del equipo, donde sumó tres puntos tras vencer en el debut a República Checa por 2-1 y caer posteriormente ante México y Sudáfrica por 1-0 en ambos encuentros.

El técnico, que ya había asumido la responsabilidad del fracaso, decidió presentar su dimisión este domingo tras no lograr avanzar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros. El entrenador surcoreano no logró la clasificación a la siguiente fase, repitiendo el mismo resultado obtenido en su primera experiencia como seleccionador en el Mundial de Brasil 2014.

Trayectoria del excapitán

Hong Myung-bo ya había sido seleccionador de Corea del Sur en el Mundial de Brasil 2014, donde también quedó eliminado en la primera ronda tras igualar con Rusia (1-1) y perder con Argelia (4-2) y Bélgica (1-0). En ambas participaciones como entrenador, el equipo asiático no logró superar la fase de grupos del torneo mundialista.

El exdefensa es reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia de Corea del Sur, siendo el primer futbolista de Asia en jugar cuatro Mundiales: Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea del Sur y Japón 2002. En el Mundial 2002, donde los "Guerreros de Taeguk" llegaron a semifinales, fue galardonado con el Balón de Bronce como el tercer mejor jugador del torneo.