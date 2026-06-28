Evelyn Inga gana oro en Panamericanos de Atletismo en Colombia y clasifica a los Juegos Lima 2027

Los deportistas nacionales siguen dejando en alto el nombre del Perú. Esta vez, la marchista Evelyn Inga ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Atletismo y asegurar su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027, donde irá por su revancha tras conquistar la presea de bronce en Lima 2019.

En la prueba de media maratón marcha del torneo que se disputa en Medellín, en Colombia, Inga cronometró un tiempo de 1h 35min 34s para quedarse con el triunfo. El segundo lugar fue para la ecuatoriana Glenda Morejón y la tercera ubicación para la mexicana Alejandra Ortega.

Evelyn habla tras triunfo

Al finalizar la competencia, Evelyn destacó la exigencia de la prueba. "Fue una marcha totalmente táctica, compitiendo con las mejores del continente, marchistas mundialistas y olímpicas. Fue una prueba muy dura, pero me preparé para este momento y ese trabajo está dando frutos", expresó la deportista tras obtener la medalla de oro.

Segunda medalla para Perú

La medalla de Inga fue la segunda lograda por la delegación peruana en el Panamericano de Atletismo 2026. La primera fue gracias a Verónica Huacasi, integrante del Programa Lima 2027 del IPD.

Huacasi obtuvo la de plata en la modalidad de los 5 mil metros planos con un tiempo de 16min 39s 00c, solo por detrás de la cubana Anisleidis Ochoa y por delante de la boliviana Benita Parra. La deportista también está clasificada a Lima 2027, cupo que consiguió al conquistar el oro en los 3 mil metros con obstáculos de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.