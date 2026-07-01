José Carabalí deja Universitario y es anunciado como nuevo jugador de Liga de Quito

El futbolista ecuatoriano, campeón de la Liga1 2025 con Universitario de Deportes, fue oficializado como refuerzo de Liga de Quito pocas horas después de confirmarse su salida del club crema.

Universitario de Deportes confirmó la salida del ecuatoriano José Carabalí, quien no continuará en el plantel tras haber sido una de las piezas importantes en la obtención del título nacional de la Liga1 2025. La noticia sorprendió a los hinchas cremas, ya que el futbolista había destacado por su rendimiento durante la última campaña.

Horas después del anuncio de Universitario, Liga de Quito oficializó la incorporación del extremo ecuatoriano a través de sus redes sociales. "Bienvenido oficialmente a nuestra familia, José", publicó el conjunto albo, que también expresó: "¡Bienvenido José! José Carabalí llega al albo para defender este escudo. ¡Vamos LIGA!".

Con este fichaje, Carabalí regresa al fútbol de su país luego de su paso por el balompié peruano. Será la primera vez que vista la camiseta de Liga de Quito, uno de los clubes más importantes de Ecuador y habitual protagonista en competiciones internacionales.

REGRESA A SU PAÍS

Antes de llegar a Universitario y conquistar el campeonato peruano, José Carabalí desarrolló su carrera en clubes ecuatorianos como Evereste, Unibolívar, Puerto Quito, Atlético Santo Domingo, Universidad Católica y Orense. Ahora buscará consolidarse en Liga de Quito y aportar su experiencia al equipo albo en los desafíos de la temporada.