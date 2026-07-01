Comisión de Disciplina de la FPF absuelve a Guerrero y Garcés

La resolución permite a Alianza Lima continuar su planificación deportiva sin bajas ni sanciones en su plantel profesional.

La denuncia presentada por Club Universitario de Deportes contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés quedó declarada infundada por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), según se informó mediante un comunicado oficial.

Tras la evaluación de la documentación presentada por ambas partes involucradas, la entidad concluyó que los reclamos no reunían los requisitos necesarios para prosperar, por lo que el caso fue archivado de manera definitiva.

JUGADORES QUEDAN ABSUELTOS

Ante esta resolución, ambos jugadores podrán disputar con normalidad el Torneo Clausura, ya que no se les aplicará ninguna sanción disciplinaria como la solicitada por Club Universitario de Deportes por posibles infracciones cometidas durante la temporada 2025.

Asimismo, tanto Paolo Guerrero como Renzo Garcés presentaron sus descargos dentro del plazo establecido, los cuales fueron evaluados por la Comisión Disciplinaria antes de emitir la decisión final.

CASO ARCHIVADO

Por otro lado, tras la emisión de la resolución, la Comisión ordenó el archivo definitivo del caso, lo que permite al Club Alianza Lima continuar con su planificación deportiva sin ningún tipo de sanción ni bajas en su plantel.