Bélgica venció 3-2 a Senegal con un penal al minuto 125 y avanza a octavos del Mundial 2026

Los “Diablos Rojos” dieron vuelta a un 2-0 en contra y sellaron su clasificación gracias a un penal convertido por Youri Tielemans en los descuentos de la prórroga.

La selección de Bélgica consiguió una agónica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Senegal en un vibrante encuentro que se definió en el último suspiro del tiempo suplementario. Youri Tielemans fue el héroe de la jornada al convertir un penal a los 125 minutos, luego de una revisión del VAR que validó la infracción.

El conjunto africano parecía tener el partido bajo control después de adelantarse con los goles de Habib Diarra, a los 24 minutos, e Ismaïla Sarr, al inicio de la segunda mitad. Sin embargo, Bélgica reaccionó sobre el final del tiempo reglamentario con un tanto de Romelu Lukaku a los 86' y otro de Tielemans a los 89', forzando así la prórroga.

Cuando todo hacía pensar que la definición se extendería a los penales, Tielemans recibió una falta dentro del área en los instantes finales del tiempo extra. Tras revisar la acción en el VAR, el árbitro sancionó la pena máxima y el mediocampista belga no falló desde los doce pasos, desatando la celebración de los europeos.

ESPERA RIVAL

Con este resultado, Bélgica se instaló en los octavos de final del Mundial 2026 y ahora espera al vencedor de la llave entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, con el que disputará el pase a los cuartos de final el próximo lunes en Seattle.