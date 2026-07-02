¡Golpe de mercado! Bayern Munich desembolsa €54 millones por Saibari

El mercado europeo comienza a moverse y Bayern golpea primero con una millonaria apuesta por la figura de Marruecos.

Mientras transcurre el Mundial y los partidos se vuelven cada vez más intensos e interesantes, para muchos clubes europeos este torneo representa una gran vitrina para observar jugadores e incorporarlos a sus filas de cara a la próxima temporada.

Ese es el caso del Bayern Múnich, que concretó el fichaje del goleador de Marruecos por una suma de 54 millones de euros, procedente del PSV, impulsado además por su destacado rendimiento en lo que va del Mundial 2026.

FICHARON AL GOLEADOR DE MARRUECOS

El club bávaro se hizo con los servicios del delantero marroquí, quien firmó contrato hasta el 30 de junio de 2031, reforzando así su ataque de cara a la próxima temporada en la Bundesliga y la Champions League.

Saibari actualmente se ubica como el cuarto máximo goleador del Mundial 2026 con tres anotaciones en cuatro partidos. Se encuentra a un gol de Vinícius Júnior y Ousmane Dembélé (4), a dos de Harry Kane (5) y a tres de Kylian Mbappé y Lionel Messi (6).